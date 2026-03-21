Torres respaldó la gestión de Taccetta: "Esquel logró una normalidad revolucionaria"

En un extenso repaso por la actualidad política y social de la región, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, brindó un fuerte respaldo a la figura del intendente de Esquel, Matías Taccetta, al tiempo que analizó los desafíos superados por la administración provincial en un contexto económico nacional adverso.

El modelo Esquel: "Normalidad y coherencia"

Torres no ahorró elogios para la conducción municipal local, destacando que el ordenamiento logrado en la ciudad cordillerana es un diferencial en la política actual. “Yo estoy feliz, no por él, sino por Esquel, porque la verdad que Matías Taccetta está haciendo una gran gestión, yo se lo reconozco sistemáticamente”, afirmó el mandatario.

Para el gobernador, el valor de la gestión local reside en pilares que deberían ser básicos pero que hoy resultan extraordinarios: “Hay cosas por ahí que no son tangibles, pero hay que reconocer el ordenamiento económico, financiero, la coherencia, el sentido común, la normalidad, que es algo que hoy parece revolucionario. Esquel lo ha logrado de la mano de un intendente que está comprometido con su pueblo”.

En ese sentido, Torres fue contundente respecto al futuro político del intendente: “Ojalá, por el bien de Esquel, más allá de su intención, reelija porque tiene mucho más para darle a su pueblo. Tiene sobradas credenciales, está dando discusiones incómodas cuando hay que darlas, y sobre todo le dice a su pueblo la verdad”.

Desendeudamiento y calidad institucional

Al referirse a la situación provincial, el gobernador recordó el crítico punto de partida de su gestión. “Recibimos la provincia más endeudada de la Argentina, últimos en el ranking de calidad institucional, y hoy estamos entre las primeras provincias”, señaló, destacando un desendeudamiento histórico de 360 millones de dólares.

Además, subrayó la regularidad del ciclo lectivo como un triunfo de la gestión: “Es el tercer año consecutivo que empiezan las clases como corresponde. Eso que parecía utópico hace cuatro años, hoy estamos demostrando que se puede, incluso en un contexto complicado económicamente a nivel nacional”.

Gestión vs. Candidaturas

Consultado sobre definiciones electorales propias y ajenas, Torres pidió cautela y enfoque en el trabajo diario. “No es momento, todavía hay muchas ansiedades. Yo te puedo asegurar que no hay ningún chubutense hoy que le interese menos las candidaturas, o los nombres, o la pelea entre los políticos. Hoy hay que pensar en lo importante, que en definitiva la mejor campaña es la gestión”.

Obras que transforman la realidad

El mandatario detalló proyectos que están cambiando el día a día de los vecinos, mencionando especialmente el avance en servicios básicos. “Estamos avanzando en la obra pública más importante, que es la toma del arroyo de La Buitrera, que les lleva agua, que es lo más básico e indispensable, a todo un pueblo de Esquel”.

También hizo hincapié en la recuperación de infraestructura para el servicio de gas: “Mañana vamos a ir a recibir muchas familias que tienen gas gracias a las plantas compresoras que trajimos de Rosario y estaban abandonadas. Hoy permiten que más de 12.000 familias puedan tener gas, cuando hace seis meses no se podía habilitar un solo medidor”.

Finalmente, celebró el desarrollo turístico y privado, como el primer hotel cinco estrellas de la ciudad, instando a dejar de lado las "mezquindades" y las "teorías conspiranoicas" para enfocarse en el desarrollo que jerarquiza a la localidad. “Prefiero gente que en todo caso pida perdón por hacer y no que pida permiso todo el tiempo por hacer”, concluyó.

T.B