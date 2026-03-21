Regreso esperado: Esquel Rugby Club vuelve a jugar de local con su Primera División

El Esquel Rugby Club (ERC) vivirá hoy un sábado de reencuentro y emociones. Luego de un periodo de reconstrucción institucional y deportiva que lo mantuvo sin competencia oficial en la categoría principal, el "Perro" vuelve a presentar su plantel de Primera División ante su gente.

El club abrirá sus puertas desde el mediodía para que toda la comunidad pueda acercarse y disfrutar de una tarde completa de rugby:

12:00: Apertura del predio. Entrenamiento y exhibición de las divisiones juveniles, el semillero del club que mantiene viva la llama de la actividad.

Previa: Se contará con un amplio y variado buffet para que las familias y socios puedan disfrutar del almuerzo y la previa en las instalaciones.

14:00: Kick-off del partido principal entre Esquel Rugby Club vs. Dina Huapi.

El encuentro corresponde a la 2° fecha del torneo organizado por la Unión de Rugby de los Lagos del Sur, una competencia que nuclea a clubes de la zona andina de Chubut y Río Negro. Para el ERC, este partido representa la oportunidad de consolidar el crecimiento de su base de jugadores y reafirmar su posición como el referente del rugby en la ciudad.

Desde la comisión directiva invitan a todos los vecinos, exjugadores y amantes del deporte a acercarse a la cancha para alentar al equipo en este nuevo capítulo de su historia.









M.G

