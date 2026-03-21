“Estábamos confiados por lograr un lugar en el podio”

A fines del año pasado se dieron cuenta que era posible. Hace un tiempo prolongado que la Escuela Municipal de Esquel no se subía al podio en una fecha del Torneo Provincial. Pero todo llega, con paciencia y, sobre todo, con mucha constancia todo llega.

Valentina Ibáñez y Facundo González es la dupla de entrenadores que está a cargo del equipo federado de Natación de la Municipalidad de Esquel y en la primera fecha del provincial que tuvo lugar en Trevelin alcanzaron la tercera posición en el podio.

Hacía rato que esto no sucedía y es un lindo motivo para festejar. Igual hay mucho para trabajar y sobre todo para viajar. Por ello, lo que se pueda obtener de la venta de los cartones del Telebingo Deportivo servirá para costear las fechas siguientes de los provinciales, como así también la presencia de algunos nadadores esquelenses en los torneos nacionales.