Memoria, Verdad y Justicia: presentaron una obra clave sobre el terrorismo de Estado

En el contexto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora cada 24 de marzo, y a 50 años del golpe de Estado iniciado ese día de 1976, se presentó este viernes en el Auditorio “Dr. Atilio Oscar Viglione” de la Legislatura del Chubut el libro “La canción de todos”.



Se trata de una obra colectiva que reúne los poemas de Sergio Pravaz, las ilustraciones de Ariel Testino y la memoria testimonial de Mario Cugura, que siendo un niño sufrió el secuestro y desaparición de integrantes de su familia.



La presentación estuvo a cargo de Pravaz, de Testino y de Cugura, actual director del Centro Cultural por la Memoria de Trelew.



Participaron las diputadas Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación en cuyo ámbito se declaró de Interés Cultural, Educativo y Social al libro a instancias de un proyecto presentado por el diputado Sixto Bermejo y luego ratificado por la Legislatura en la sesión ordinaria del último jueves; Sandra Willatowski y Leticia Magaldi; el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Cunha; la directora de la Biblioteca Pública de la Legislatura “Marta M. Arévalo de Galina”, Nelli Guzmán; y público en general.

Durante el acto, las diputadas entregaron a los autores de la obra la declaración de Interés, en tanto que la responsable de la Biblioteca Pública recibió ejemplares del libro para sumar a su colección.Tanto Cavagnini como los autores destacaron el hecho de que la presentación del libro se realice en la Legislatura.La diputada resaltó: “Han pasado 50 años, medio siglo”, del inicio de la última dictadura. “Cada vez debemos visibilizar más estos momentos y hechos que han ocurrido en nuestra historia, que nos conforman en una identidad que tenemos que llevar en el corazón, para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a ocurrir”.En tanto, Sergio Pravaz indicó: “Muchas gracias a las autoridades de la casa por brindarnos este espacio, nada menos que la Legislatura. Hace 50 años, justamente, fue el Estado el que se transformó en perseguidor, en torturador, en asesino, y en desaparecedor de gente. Y 50 años después, el mismo Estado, la Honorable Legislatura del Chubut, el capital simbólico más grande que tenemos como representación del sistema republicano al que hemos adherido, rinde tributo a la familia Cugura y le hace una reparación histórica después de lo que sucedió”.Por su parte, Cugura hizo un exhaustivo y emocionante repaso de los acontecimientos en los que fueron desaparecidos los integrantes de su familia, oriunda de Rawson, y que inspiraron la obra.Además, en el mismo contexto, luego de la presentación del libro se inauguró la muestra que también lleva el nombre “La canción de todos”, de Ariel Testino.Se trata de una serie de 14 obras que forman parte del libro y que está basada en los recuerdos de Mario Cugura.La muestra estará abierta al público hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el hall principal “Dr. Hebe Corchuelo Blasco” de la Legislatura.

T.B