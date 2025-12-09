22°
09 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Incendio activo en el Menéndez: parte oficial

El foco ígneo fue detectado en el área de Puerto Café, Brazo Sur, y se presume que su origen responde a tormentas eléctricas recientes. Un total de 32 personas y medios aéreos trabajan en el operativo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Como lo habíamos anticipado, se comunica en el parte oficial que durante la mañana de hoy se detectó un incendio forestal en la zona oeste del Parque Nacional Los Alerces, específicamente en el área de Puerto Café del Brazo Sur del Lago Menéndez.

 

Se presume que el origen del fuego está vinculado a las tormentas eléctricas de gran intensidad que se produjeron en la zona cordillerana durante los últimos días, las cuales ocasionan puntos ígneos en sectores aislados sin presencia humana ni caminos de acceso.

 

Despliegue y recursos

Desde el Parque Nacional Los Alerces se ha dispuesto un operativo que incluye el traslado náutico de dos cuadrillas, con un total de 17 Brigadistas de Incendios Forestales (BIF) y un técnico encargado del monitoreo con drone.

 

Las tareas de combate cuentan con el apoyo aéreo de un avión anfibio y un helicóptero con helibalde, ambos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

 

En el puesto de operaciones, técnicos de los departamentos de Conservación e Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) se encuentran trabajando en la implementación del protocolo de bioseguridad y en el análisis de las condiciones meteorológicas.

 

Un total de 32 personas están afectadas al operativo durante esta primera jornada. Las condiciones meteorológicas registradas fueron una temperatura máxima de 25°C, una humedad relativa mínima del 35%, y viento del sector Oeste con intensidades variables entre 35 y 45 kilómetros por hora.

 

Al momento de la elaboración de este comunicado, el incendio se encuentra ACTIVO.

 

 

 

E.B.W. 

 

