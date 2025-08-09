Donde la naturaleza inspira grandeza: Esquel lanzó oficialmente los Juegos de Montaña 2025

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Matías Taccetta, junto al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; y el subsecretario de Cultura, Enrique Castro.

El evento contó con la presencia de destacados deportistas locales, entre ellos los atletas olímpicos Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, quienes compartieron con el público sus experiencias en el deporte esquelense a lo largo de los años. En reconocimiento a su trayectoria y compromiso, el municipio les entregó una placa de homenaje.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la importancia de estos juegos como una oportunidad para promover el deporte y el turismo consolidando a Esquel como la capital provincial del turismo deportivo.

Los Juegos de Montaña 2025 comenzarán esta semana y reunirán a disciplinas como esquí, snowboard, escalada deportiva, kilómetro vertical, arquería, kayak, mountain bike, marcha nórdica y orientación. La propuesta también incluye un espacio cultural con concurso de fotografía, muestras artísticas y el cierre con el prestigioso festival de cine Banff Fest.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse a través de la página oficial: deportes.esquel.ar.

F.P