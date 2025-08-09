10°
Donde la naturaleza inspira grandeza: Esquel lanzó oficialmente los Juegos de Montaña 2025

La ciudad de Esquel vivió el viernes por la noche una emotiva jornada con el lanzamiento oficial de los Juegos de Montaña 2025, que se desarrollarán durante los meses de agosto y septiembre con 11 disciplinas deportivas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Matías Taccetta, junto al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; y el subsecretario de Cultura, Enrique Castro.

 

 

El evento contó con la presencia de destacados deportistas locales, entre ellos los atletas olímpicos Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, quienes compartieron con el público sus experiencias en el deporte esquelense a lo largo de los años. En reconocimiento a su trayectoria y compromiso, el municipio les entregó una placa de homenaje.

 

 

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la importancia de estos juegos como una oportunidad para promover el deporte y el turismo consolidando a Esquel como la capital provincial del turismo deportivo.

 

 

Los Juegos de Montaña 2025 comenzarán esta semana y reunirán a disciplinas como esquí, snowboard, escalada deportiva, kilómetro vertical, arquería, kayak, mountain bike, marcha nórdica y orientación. La propuesta también incluye un espacio cultural con concurso de fotografía, muestras artísticas y el cierre con el prestigioso festival de cine Banff Fest.

 

 

Las autoridades destacaron la importancia de este evento como una oportunidad para promover el deporte, el turismo y la integración comunitaria, consolidando a Esquel como la capital provincial del turismo deportivo.

 

 

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse a través de la página oficial: deportes.esquel.ar.

 

 

F.P

 

