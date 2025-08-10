Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 10 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
10 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La ciencia argentina, en el océano: una expedición estudiará los cañones submarinos de la Patagonia

El proyecto, llamado "Ecos de 2 Cañones", es una de las ocho misiones seleccionadas a nivel internacional para explorar el Atlántico Sudoccidental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El buque científico Falkor (Too) tiene previsto arribar a las aguas de la Patagonia argentina el próximo 30 de septiembre para iniciar una expedición inédita que estudiará dos cañones submarinos y la Corriente de Malvinas. La misión, que durará un mes, estará liderada por un equipo de cuatro mujeres oceanógrafas, geólogas y biólogas argentinas, bajo la conducción de Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval y la UBA.

 

El objetivo principal de la expedición es analizar los sistemas de cañones submarinos de Bahía Blanca y Almirante Brown, ubicados a 450 kilómetros de Rawson, Chubut. Se utilizará tecnología de vanguardia, incluyendo el vehículo autónomo ROV SuBastian y boyas con GPS, para mapear y explorar estos cañones, que modifican los movimientos de la Corriente de Malvinas. Esta corriente, que transporta agua fría y nutrientes desde la Antártida, es crucial para la biodiversidad del Mar Argentino.

 

Los científicos creen que las irregularidades en el fondo marino creadas por los cañones influyen en el intercambio de agua y favorecen los florecimientos masivos de fitoplancton, aumentando la biodiversidad. El trabajo de campo incluirá la recolección de muestras de sedimento y agua, que serán analizadas por el equipo de biólogos. Todas las actividades de la expedición, que cuenta con el apoyo de la Fundación Williams de Argentina y el Schmidt Ocean Institute, se transmitirán en vivo a través de la cuenta oficial de la campaña en Instagram, @ecosde2caniones.

 




T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Espectacular alineación planetaria: seis planetas y la Luna serán visibles en la Patagonia
2
 Un cambio generacional en Bomberos de Trevelin: Jonathan Braig es el nuevo presidente
3
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
4
 Alerta naranja y amarilla por lluvias en Chubut para la madrugada del lunes
5
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -