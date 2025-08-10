Charlas, plantaciones y recorridos urbanos para celebrar la Semana de las Ciencias Forestales

La Semana de las Ciencias Forestales, una iniciativa nacional impulsada por la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar), se celebrará a partir del lunes 11 al jueves 14 de agosto para destacar el valor de los bosques y difundir las actividades relacionadas con las ciencias forestales. La apertura del evento se realizará este lunes a las 10 hs, de manera virtual, desde la Facultad de Ingeniería Forestal de la UNPSJB en Esquel.

En la ciudad de Esquel, la UNPSJB, en conjunto con el municipio, Ciefap, Red FORar y Argentina Forestal, ha organizado un cronograma completo de actividades locales, gratuitas y abiertas al público:

Lunes 11 de 10 a 11:30 hs: "Clase abierta: El Bosque que no pensamos" en el Aula Magna de la UNPSJB.

Martes 12 desde las 21 hs: "Charla de divulgación ciclo 'Pizza a la Ciencia': Desarrollo forestal en el Noroeste de Chubut... ¿cambió el futuro?" en Pizzería Fitzroya.

Miércoles 13 de 14 a 17 hs: Plantación de Ciprés de la Cordillera en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Jueves 14 de 14 a 17 hs: "Recorrido botánico y cultural urbano" por el arbolado urbano de Esquel.

La iniciativa busca visibilizar la importancia de los bosques como proveedores de bienes y servicios esenciales. El acto inaugural contará con la participación del Dr. Héctor "Bocha" Gonda, y las actividades podrán seguirse de forma presencial y por streaming.





