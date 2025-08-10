Esquel, Argentina
Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
Evacuaron una capilla en Comodoro Rivadavia por una fuga de gas

El incidente, provocado por una falla en el sistema de calefacción central, dejó a varias personas intoxicadas, que fueron asistidas por personal de salud.
Una pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Providencia 1335, obligó a la evacuación de las personas que asistían a misa este domingo por la mañana. Varias ambulancias acudieron al lugar para asistir a los feligreses que presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, y algunos de ellos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

 

El incidente, que se habría originado por una falla en el sistema de calefacción central, fue controlado pasadas las 12:40 horas. Además de los asistentes, el párroco que oficiaba la misa también sufrió un episodio médico a causa del nerviosismo.

 

Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron la recomendación de extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados para evitar este tipo de incidentes, especialmente en la temporada de frío.

