Lunes 11 de Agosto de 2025
Esquel fortalece su presencia turística y confirma eventos para 2026

La Subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti, realizó un viaje a Buenos Aires donde concretó más de 20 reuniones estratégicas para el futuro turístico de la ciudad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Florencia Andolfatti, Subsecretaria de Turismo en la ciudad de Esquel, se refirió al viaje a Buenos Aires y las novedades que surgieron del mismo. 

 

Respecto a su asistencia a una Convención y diversos eventos más, comentó: "Se hace todos los años, en el Centro de Convención en Buenos Aires. Dentro de la Subsecretaría hay un equipo que está permanentemente trabajando con todo el área de eventos. El equipo armó una agenda previa con más de 20 reuniones que tuvimos en el interior del Centro de Convenciones. Reuniones, por ejemplo, con diferentes agencias que organizan viajes de incentivo, tuvimos también Congresos".

 

Además, adelantó que también tuvo una reunión con Aerolíneas por la continuación de pasajes con descuentos para las fechas con eventos importantes. 

 

Por otra parte, confirmó que la 5ta edición de las Jornadas de Geoturismo se realizarán en la ciudad: "Estuvimos afuera con los organizadores en una reunión para ver qué recursos tenemos, cómo afrontamos y para ultimar detalles. Es en abril del 2026". 

 

"También estuvimos en Cancillería, haciendo trámites para concretar un proyecto con Chile que es para potenciar todo el Corredor y demás", y agregó que también mantuvo encuentros sobre la red de senderos que Esquel sigue ampliando. Al respecto, remarcó el trabajo mancomunado con otras instituciones: "Todo lo que es desarrollo, en este caso de senderos, que son lugares públicos en su mayoría, es diseño y ejecución que se hace en conjunto". 

 

Finalmente, destacó la capacidad de la ciudad de poder albergar este tipo de eventos: "Hay lugares como para poder desarrollar estas convenciones". 

 

 

R.G.

 

