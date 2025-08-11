10°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente

Este domingo, un accidente involucró a dos camionetas: una terminó volcada, y dos ocupantes debieron ser derivados para atención médica.
Este domingo, a las 11:35 horas, Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un llamado del 911 que notificaba sobre un accidente en la Ruta 86, a la altura del Museo de Piedras Patagónicas. De inmediato, se despachó una unidad de rescate desde la Central y un móvil del Destacamento de Mallín Ahogado.

 

Al llegar al lugar, constataron que dos vehículos estaban involucrados en el accidente: uno de ellos volcado sobre su lateral derecho en la banquina, y el otro ubicado a unos seis metros fuera de la ruta, apoyado sobre sus cuatro ruedas. En uno de los vehículos, una Ford Duty, viajaban dos hombres que fueron trasladados por ambulancia al hospital para recibir atención médica.

 

 

Por su parte, los conductores de la camioneta Toyota Hilux no sufrieron lesiones. Según informaron, habían dejado la camioneta estacionada sobre la banquina para atender a animales cercanos.

 

En el lugar trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, personal del hospital, la Policía y Vialidad.

 

 

