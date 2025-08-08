11°
Esquel, Argentina
Viernes 08 de Agosto de 2025
08 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones

Gracias a los aportes de la comunidad, el servicio de guardia recibió un equipo de rayos portátil, camas eléctricas y un carro de intubación, entre otros elementos.
La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel (HZE) anunció la entrega de nuevo equipamiento por un valor superior a los 60 millones de pesos, destinado principalmente al servicio de emergencia. Este aporte fue posible gracias a las contribuciones de la comunidad, que la Cooperadora administra como "la confianza de la gente".

 

Entre los elementos más importantes entregados a la guardia se encuentran dos camas ortopédicas eléctricas, con un costo de $10.468.819 más el flete de $1.398.000; un equipo de rayos rodante o portátil que costó $47.608.500; y un carro de intubación por $1.735.000.

 

Luciana Sides, jefa del servicio de enfermería de la guardia, agradeció el aporte y destacó la importancia del equipo de rayos portátil para el diagnóstico precoz de patologías respiratorias o en pacientes politraumatizados que no pueden ser movilizados. Asimismo, valoró las nuevas camas eléctricas por su comodidad para los pacientes y por facilitar el trabajo del personal, y resaltó la utilidad del carro de intubación por su organización y rapidez en situaciones de emergencia.

 

La Cooperadora también realizó otras inversiones significativas en distintos servicios. Se adquirió equipamiento de alta tecnología para oftalmología, que incluso permitirá realizar cirugías de cataratas, y se compró un carro de esterilización por $2.664.000. Además, el servicio de traumatología fue renovado por completo con el cambio de ventanas y la pintura de paredes y pisos, y se entregó un monitor multiparamétrico para pediatría, valorado en $5.463.000.

 

Por último, la Cooperadora informó que si bien no han tenido dificultades con los aportes, en el último mes notaron una baja de más de un millón de pesos en las contribuciones, lo que atribuyen a la difícil situación económica, pero sin que las personas se den de baja de este aporte voluntario.



 
 
 


