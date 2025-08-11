Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión

Este lunes, en una audiencia realizada a pedido de la defensa, el abogado le solicitó al juez que modifique la prisión preventiva por un arresto domiciliario. El pedido se fundamentó en razones humanitarias, argumentando que las condiciones de detención en el calabozo de la comisaría Primera de Esquel no eran adecuadas. Recordemos que uno de los imputados recuperó la libertad y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, en tanto que el segundo, investigado además del delito de tentativa de extorsión y lesiones, por el de robo agravado, quedó en prisión preventiva por sesenta días.

El defensor propuso que el imputado cumpliera el arresto domiciliario en una vivienda alquilada por sus familiares en Esquel. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a la solicitud argumentando que el imputado estuvo alojado en el calabozo de contraventores de manera temporal, a la espera de que la defensa solicite la audiencia de revisión. Una vez realizada esta audiencia, el plan era trasladarlo a la comisaría de Trevelin, la cual cuenta con las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la medida.

Tras escuchar a ambas partes el juez resolvió mantener la prisión preventiva. El magistrado ordenó que se le informe cuando se concrete el traslado Trevelin, lo que sucederá en el transcurso del día.

El defensor particular requirió una audiencia de revisión frente de otros dos jueces, la que se fijará en el plazo de 24 horas.

Contexto del caso

El 6 de agosto a las 11.30 horas, aproximadamente, los dos imputados se presentaron en el frigorífico DICASUR. Una vez en el interior de la empresa, fueron recibidos por la víctima en su oficina, quien les abre la puerta para mantener una reunión por temas comerciales. Durante ese encuentro, uno de los imputados sacó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca Bersa con cargador colocado que tenía entre sus ropas sin la debida autorización legal, haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar al damnificado. Ambos imputados increparon a la víctima exigiéndole de manera violenta la entrega de dinero, diciéndole que lo iban a matar a él y a su familia, que sabían dónde vivía y que tenía esposa e hijo. Lo golpean entre ambos “con sus puños en el rostro y otras partes del cuerpo, ocasionándole lesiones visibles, tratándose de un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos con leve desplazamiento, que requiere cirugía para su recuperación”, indica la imputación de la Fiscalía.

Luego de agredirlo, el mismo imputado que portaba el arma de fuego, agarró y se llevó dos teléfonos marca Iphone que estaba sobre el escritorio de la víctima. Luego de esto se retiraron en camioneta, siendo aprehendidos al ingresar a Esquel, en el puesto de control policial ubicado sobre la ruta 259.