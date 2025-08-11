10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevo paro en el Hospital Garrahan

El personal del hospital pediátrico realizará un paro de 24 horas en reclamo de una urgente recomposición salarial y en rechazo al nuevo esquema de copagos de su obra social.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro total este miércoles 13 de agosto desde las 7:00, en el marco de su reclamo por mejoras salariales. La medida fue confirmada por la comisión interna gremial y estará acompañada por una concentración frente a la sede de la obra social Unión Personal, en rechazo al incremento de copagos que consideran “una rebaja salarial encubierta”.

 

“La media sanción en Diputados es un logro, pero exigimos que la ley se apruebe e implemente ya”, sostuvo Alejandro Lipcovich, delegado de ATE. La ley vetada por el presidente Milei proponía una recomposición cercana al 70%, devolviendo los ingresos a niveles de noviembre de 2023.

 

El gremio también denuncia que desde el 1° de agosto se cobran copagos por consultas, análisis y estudios médicos, afectando especialmente a quienes tienen los salarios más bajos.

 

Además, se prepara una movilización federal para el 27 de agosto para visibilizar la crisis del Garrahan, la salud pública y otros sectores del Estado.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
2
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
3
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
4
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
5
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -