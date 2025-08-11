Nuevo paro en el Hospital Garrahan

Trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro total este miércoles 13 de agosto desde las 7:00, en el marco de su reclamo por mejoras salariales. La medida fue confirmada por la comisión interna gremial y estará acompañada por una concentración frente a la sede de la obra social Unión Personal, en rechazo al incremento de copagos que consideran “una rebaja salarial encubierta”.

“La media sanción en Diputados es un logro, pero exigimos que la ley se apruebe e implemente ya”, sostuvo Alejandro Lipcovich, delegado de ATE. La ley vetada por el presidente Milei proponía una recomposición cercana al 70%, devolviendo los ingresos a niveles de noviembre de 2023.

El gremio también denuncia que desde el 1° de agosto se cobran copagos por consultas, análisis y estudios médicos, afectando especialmente a quienes tienen los salarios más bajos.

Además, se prepara una movilización federal para el 27 de agosto para visibilizar la crisis del Garrahan, la salud pública y otros sectores del Estado.

R.G.