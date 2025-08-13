11°
Por Redacción Red43

Nenes de jardines de infantes tienen compañeros nuevos: invasión de ratas

Ocurre en varios establecimientos de nivel inicial de Ushuaia. Las autoridades están evaluando suspender las actividades. Las quejas de los padres.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La plaga de roedores en las instituciones educativas de la ciudad de Ushuaia sigue sin solución y suma un nuevo episodio alarmante. Esta vez, la escena se vivió en el Jardín de Infantes Telkien, donde personal de control de plagas atrapó una rata dentro de un aula mientras los alumnos estaban en plena clase.

 

El hecho, ocurrido en las últimas horas, provocó indignación entre las familias y expuso nuevamente la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. Según se supo, la captura del roedor se dio en presencia de los niños, en una situación que generó temor y preocupación por el riesgo sanitario.

 

La institución ya había sido señalada por problemas de higiene y, en este caso, la gravedad aumenta al tratarse de un espacio destinado a la educación inicial. Debido a la situación, se decidió suspender las clases del turno mañana para realizar tareas de desinfección, aunque padres y docentes advierten que el problema es más profundo y requiere una solución integral.

 

Este nuevo caso se suma a los reportados recientemente en el Jardín Barquito Travieso y en la Escuela Los Andes, dejando en evidencia que la presencia de ratas en los establecimientos escolares de Ushuaia es un problema extendido y no un hecho aislado. Esta situación hizo que se evalúe la suspensión de las clases en el turno mañana tanto del Barquito travieso como del jardín 19 Telkien.

 

Es importante destacar que la suspensión de actividades es para el alumnado y no así para el personal de cada establecimiento. Quienes deben de asistir a sus puestos de trabajo de manera normal. 

 

Fuente: Crónicas Fueguinas

 

 

 

