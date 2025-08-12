La Fiscalía solicita juicio para ex funcionarios de Vialidad por incumplimiento de deberes

La Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública solicitó elevar a juicio oral y público la causa contra Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay, ex funcionarios de Vialidad Provincial, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Lucas Papini sostuvo que el caso compromete el "correcto funcionamiento de la administración pública, la transparencia y el principio de igualdad", y que además se produjo un perjuicio económico al erario público.

Este martes se llevó a cabo una audiencia preliminar en la que la Fiscalía expuso las pruebas que buscará presentar en el juicio, incluyendo documentos, notas internas, declaraciones de empleados de Vialidad y testimonios de los beneficiarios. La defensa, por su parte, se opuso a la acusación y solicitó el sobreseimiento de los imputados, además de presentar nueva evidencia. La Fiscalía rechazó el sobreseimiento y consideró que los nuevos testigos propuestos por la defensa son impertinentes.

El juez encargado de la causa resolverá el pedido de sobreseimiento el próximo jueves. De rechazarlo, otorgará a la Fiscalía un plazo de diez días para analizar la nueva prueba.

Los hechos imputados

Según la Fiscalía, entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2024, Fabián Pérez, en su cargo de Ingeniero Jefe de Vialidad, y Juan Carlos Vinay, como Jefe de la Sección Zona Noroeste, permitieron de manera irregular que la empresa privada "Transportes Muñoz" extrajera 3.600 metros cúbicos de áridos de la Cantera Arroyo Fontana.

Para concretar la maniobra, los funcionarios habrían dado órdenes a empleados subordinados para que no realizaran los controles habituales ni identificaran a los trabajadores de la empresa privada. Se estima que el valor del material extraído, que fue utilizado para beneficiar a tres propietarios particulares en un callejón sin nombre, asciende a $4.320.000.

Además, se acusa a Pérez de intentar apartar de su puesto a un empleado de Vialidad que cumplía funciones como cuidador de la cantera, con el fin de evitar los controles.

F.P