Miércoles 13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo

Tenía 70 años y trabajó en el petróleo. Unos días antes cobró una millonada que ganó jugando. Intensa búsqueda de los autores. En la casa, una escena sangrienta. 
Policías de la DDI siguen buscando intensamente a los asesinos del Hugo Toledo Vargas, jubilado petrolero de 70 años, cuyo cuerpo fue hallado el viernes brutamente golpeado en su casa de Pico Truncado.

 

Una de las hipótesis más firmes reveladas a El Patagónico, indican que el motivo del crimen pudo haber sido el robo ya que meses atrás la víctima había cobrado una millonaria suma de dinero en un bingo.

 

En tanto, el diario La Opinión Austral informó que la autopsia realizada el lunes reveló que falleció por traumatismo craneano grave producto de golpes recibidos con distintos elementos, entre ellos una madera que fue hallada en el lugar.

 

El cuerpo estaba atado de pies y manos, en el comedor de la casa ubicada en la calle Orkeke, en medio de una escena sangrienta y un gran desorden de todos los ambientes.

 

Toledo Vargas era reconocido en Pico Truncado como una persona solidaria y generosa y pertenecía a una familia muy arraigada en la zona, siendo hermano de Carlos Toledo Vargas, es un abogado de renombre en la ciudad.

 

El caso está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1, a cargo del dr. Leonardo Cimini y las investigaciones de manejan con hermetismo e incluso la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz no dio a conocer hasta el momento ningún informe sobre este brutal crimen.

 

Por otra parte trascendió que en este hecho podrían haber actuado cuatro individuos que posiblemente se movilizaban en dos motos, pero hasta el momento no hay prueba firmes ya que en la zona del hecho hay pocas cámaras de videovigilancia.

 

 

