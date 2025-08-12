Con 18 años, la boxeadora esquelense Mili González ya es campeona nacional

La boxeadora de Esquel, Mili González, compartió detalles de su trayectoria y su preparación para el próximo Campeonato Nacional Juvenil Femenino. La joven, que entrena desde los 13 años, ha sumado 34 peleas en su carrera y ya ostenta títulos a nivel nacional.

González comentó que el pasado fin de semana peleó en Playa Unión, en la categoría 54 kg, en un combate que terminó en empate. A pesar de que su equipo consideró que habían ganado, los jurados decidieron el empate, lo que no desmotiva a la boxeadora en su camino.

La joven destacó que, debido a la falta de competidoras en Esquel, debe viajar constantemente para poder pelear, habiendo competido ya en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Buenos Aires.

A pesar de su corta edad, Mili González ya tiene un importante recorrido. Ha representado a Esquel en el ámbito nacional en dos oportunidades, logrando el subcampeonato en su primera participación y el título de campeona nacional en la segunda. Además, es campeona AMBAPA. Acompañada por su entrenador, la boxeadora también está cursando sus últimos años de la escuela secundaria, una meta que se propone para seguir impulsando su carrera en el boxeo.

Al finalizar, Mili González agradeció a su entrenador, a su familia, a sus compañeros de sparring, así como a Chubut Deportes y a la Subsecretaría de Deportes por el apoyo recibido para poder realizar sus viajes.

F.P