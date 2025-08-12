Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Con 18 años, la boxeadora esquelense Mili González ya es campeona nacional

La joven esquelense, campeona nacional y con 34 peleas en su historial entrena para su próximo desafío y agradece el apoyo de su equipo y los organismos de deporte locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La boxeadora de Esquel, Mili González, compartió detalles de su trayectoria y su preparación para el próximo Campeonato Nacional Juvenil Femenino. La joven, que entrena desde los 13 años, ha sumado 34 peleas en su carrera y ya ostenta títulos a nivel nacional.

 

 

González comentó que el pasado fin de semana peleó en Playa Unión, en la categoría 54 kg, en un combate que terminó en empate. A pesar de que su equipo consideró que habían ganado, los jurados decidieron el empate, lo que no desmotiva a la boxeadora en su camino.

 

La joven destacó que, debido a la falta de competidoras en Esquel, debe viajar constantemente para poder pelear, habiendo competido ya en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Buenos Aires.

 

 

A pesar de su corta edad, Mili González ya tiene un importante recorrido. Ha representado a Esquel en el ámbito nacional en dos oportunidades, logrando el subcampeonato en su primera participación y el título de campeona nacional en la segunda. Además, es campeona AMBAPA. Acompañada por su entrenador, la boxeadora también está cursando sus últimos años de la escuela secundaria, una meta que se propone para seguir impulsando su carrera en el boxeo.

 

 

 

Al finalizar, Mili González agradeció a su entrenador, a su familia, a sus compañeros de sparring, así como a Chubut Deportes y a la Subsecretaría de Deportes por el apoyo recibido para poder realizar sus viajes.

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Horror en el barrio: mató a su bebé a ladrillazos e incendió la casa para ocultar el crimen
3
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
4
 Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias
5
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -