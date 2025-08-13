11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel

Se investiga al propietario de un campo ubicado en jurisdicción de Esquel, a aproximadamente 8 km de la Ruta Nacional Nº 40, por facilitar ese espacio a cinco personas, también imputadas, para practicar caza mayor. 
En la audiencia de formalización de la investigación, la Fiscalía expuso el hecho que calificó provisoriamente como constitutivo del delito de caza furtiva agravada por el concurso de personas y utilización de materiales prohibidos. Declararon dos de los imputados.

 

Se investiga al propietario de un campo ubicado en jurisdicción de Esquel, a aproximadamente 8 km de la Ruta Nacional Nº 40, por facilitar ese espacio a cinco personas, también imputadas, para practicar caza mayor. El establecimiento no se encuentra habilitado como coto de caza por la Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia del Chubut. De acuerdo a los elementos reunidos al momento por la Fiscalía, los imputados montaron allí un campamento para la actividad cinegética, introduciendo armas de fuego en condiciones óptimas de uso, municiones calibre 308 y 300, miras telescópicas, paneles solares, dispositivos de comunicación y un supresor de sonido, cuya tenencia está prohibida por la legislación vigente. Los cazadores habrían dado muerte a cuatro ejemplares de ciervo colorado (Cervus elaphus), sin contar con licencias de caza ni autorización para realizar dicha actividad en el predio.

 

En su defensa, los “cazadores” declararon que ellos llegaron al campo por contactos y que el coto de caza se encontraba publicado en redes sociales. Añadieron que al llegar al sitio ya estaban las cabezas y que el organizador de la actividad les dijo que habían sido cazadas por extranjeros que ingresaron antes que ellos al campo.

 

Fiscalía cuenta con el plazo de seis meses para concluir su investigación.

 

