Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización

En horas de la tarde del domingo, entre las 19 y las 20 horas, personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento detectó una camioneta Toyota Hilux circulando por caminos rurales. Durante un operativo de control preventivo, los efectivos notaron a simple vista que el vehículo transportaba una importante cantidad de carne bovina y ovina, tanto en los asientos como en la caja trasera.

Al inspeccionar el interior del rodado, también encontraron una carabina calibre .22 sin documentación, cuyo conductor admitió no tener los papeles habilitantes. Junto al arma, se halló un cuchillo tipo carnicero de 36 cm de largo, una chaira de 30 cm y una caja con 51 municiones del mismo calibre.

Lo que sorprendió a los agentes fue descubrir que se trataba del mismo vehículo que ya había sido retenido anteriormente por el mismo tipo de infracción: transporte ilegal de carne. Ante esta reincidencia, se dio inmediato aviso al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los elementos encontrados. En cuanto a la situación de la carne, los efectivos intentaron contactar al juez de Faltas, pero no obtuvieron respuesta.

Ante la imposibilidad de certificar la procedencia y el estado sanitario de la carne, Bromatología determinó que no era apta para consumo humano. Por lo tanto, se autorizó su entrega para alimentación animal. El decomiso será donado a una protectora de mascotas local en presencia de un testigo civil.

R.G.