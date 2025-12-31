El 2025 del deporte en un solo lugar: RED43 presenta su anuario con lo mejor del año

Al llegar al cierre de este ciclo, desde el equipo de RED43 queremos detenernos un momento para expresar nuestro más profundo agradecimiento. A cada persona que nos acompañó, leyendo, comentando y compartiendo cada una de nuestras notas: gracias. Ustedes son el motor que impulsa nuestra labor informativa y quienes dan sentido a cada cobertura que realizamos desde el lugar de los hechos.

Como una forma de celebrar este vínculo y honrar el esfuerzo de nuestra comunidad, hemos preparado un video recopilado de lo que fue nuestro año en lo deportivo. En esta producción especial, buscamos reflejar la diversidad y el talento que caracteriza a nuestra ciudad, reviviendo momentos que nos emocionaron a todos.

Un recorrido por todas las disciplinas

El resumen audiovisual permite volver a vivir la adrenalina de eventos masivos como la carrera de Q Trail, un hito en el calendario regional, así como también repasar las entrevistas exclusivas a deportistas de la ciudad que nos permitieron conocer las historias de superación detrás de cada podio.

La cobertura de RED43 no dejó de lado ninguna pasión. En el video se pueden observar fragmentos de:

Deportes de equipo: Torneos de fútbol, futsal, básquet y newcom.

Actividades acuáticas: Competencias de natación y encuentros de waterpolo.

Desafíos individuales: Carreras de bicis, caminatas y la precisión del tiro con arco.

Entrenamiento y salud: El día a día en los gimnasios de la ciudad y las diversas disciplinas que mantienen activa a la comunidad.

Compromiso con la identidad local

Este repaso no es solo una lista de eventos, sino el testimonio del crecimiento deportivo de nuestra región. Desde el fútbol de salón hasta la natación, cada disciplina ha tenido su espacio en nuestra plataforma gracias a ustedes, que eligen informarse con nosotros día tras día.

Los invitamos a ver este video, a buscarse en las imágenes y a seguir siendo parte de esta comunidad. RED43 renueva su compromiso de seguir estando presentes en cada cancha, en cada pista y en cada meta.

¡Gracias por un 2025 inolvidable!