Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Trabajos de Mantenimiento Urbano

Se solicita precaución al circular en el Barrio El Arenal. 
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa a los vecinos y vecinas que hoy, martes 19 de agosto, se están llevando a cabo trabajos de repaso de calles en el barrio El Arenal.

 

Estas tareas de mantenimiento, que se realizan de forma regular, tienen como objetivo principal mejorar la transitabilidad de las calles de ripio en la zona y optimizar la calidad de vida de los residentes.

 

Se solicita a la comunidad circular con precaución por los sectores intervenidos para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de los equipos de trabajo. 

 

 

