Banco de Sangre: convocan a donantes del grupo "0"

El Banco de Sangre del Hospital Zonal Esquel lanzó una convocatoria dirigida especialmente a personas del grupo sanguíneo “0” para atender la actual demanda sanitaria de nuestra ciudad y de la región cordillerana.

Para pedir turno, se debe agendar el número 2945-547305, enviar un mensaje por Whatsapp para coordinar la donación de sangre, aportando los datos del nombre, apellido y DNI, junto al grupo sanguíneo, si lo sabe. El horario para ingresar al Banco de Sangre es de 8:30 a 12:30 horas. Los donantes deben presentarse en la esquina de 25 de Mayo y Almafuerte con el documento de identidad. Los requisitos indispensables para quienes quieran acercarse, es tener entre 18 y 65 años y evitar el consumo de grasas y lácteos antes de la extracción (no es necesario presentarse en ayuno).

Desde el Banco de Sangre, se recuerda que donar sangre es un gesto simple, que salva vidas y marca la diferencia en tratamientos y emergencias. Se está realizando este llamado a la solidaridad local para sumar donantes voluntarios, clave para sostener la atención sanitaria de toda la región.

Para mayores consultas o información adicional, escribir a la dirección de mail hemoterapiahzedonantes@gmail.com.

E.B.W.