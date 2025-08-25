Torres destacó que ya está en funcionamiento la nueva sala de diálisis del Hospital Zonal Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este domingo por la tarde las instalaciones del Hospital Zonal de Esquel, donde recientemente se llevó adelante la renovación completa del sector de hemodiálisis, con la incorporación de una sala equipada con tres máquinas nuevas que permitirán ampliar la cobertura sanitaria y dar respuesta a la demanda de un creciente número de pacientes que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

En esta ocasión, Torres estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero y el intendente de Esquel, Matías Taccetta. Fueron recibidos en el nosocomio por la subsecretaria de Salud, Anabel Pena; el director general del establecimiento, Carlos Winter; la directora asociada médica, Adriana Torres; la directora administrativa, Paula Oriol; la jefa de Servicios Técnicos y Complementarios, Gabriela Barla; y la médica nefróloga responsable del nuevo espacio, Natalia Matamala.

Durante la recorrida, el mandatario provincial y las autoridades del hospital supervisaron los trabajos realizados y dialogaron con profesionales del área, quienes destacaron la importancia de poder contar con un espacio de estas características en la región, en el marco de un acuerdo colaborativo llevado adelante entre el nosocomio cordillerano y Storing Medical SRL.

En ese marco, el mandatario provincial subrayó que “en Chubut estamos llevando adelante un proceso histórico de fortalecimiento de la salud pública”, y añadió: “Cada nueva sala que inauguramos, cada obra que encaramos y cada recurso que sumamos al sistema apunta a garantizar una salud de calidad en cada localidad de la provincia, igualdad de oportunidades y un sistema sanitario más cercano y eficiente para quienes más lo necesitan”.

El nuevo espacio de hemodiálisis se suma al plan de inversiones en infraestructura y equipamiento que el Gobierno provincial viene ejecutando en distintos hospitales y centros de salud a lo largo del territorio, entre ellas la propia obra de ampliación del Hospital Zonal de Esquel, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad y accesible en todas las localidades de la provincia.

“Desde el primer día de gestión asumimos el compromiso de fortalecer la salud pública en toda la provincia, sabiendo que, en un momento tan difícil como el que atravesamos actualmente en todo el país, hoy más que nunca resulta necesario garantizar igualdad de oportunidades”, aseguró Torres, concluyendo que: “Estamos dejando atrás años de abandono y construyendo un sistema de salud moderno, cercano y con equipamiento a la altura de lo que merecen los vecinos de toda la provincia”.

C.S.