Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
Cumbre de Liderazgo Global llega a Esquel

Un evento que busca brindar herramientas y principios de liderazgo. 
Jonatan Berazadi, representante del Centro Cristiano Esperanza, explicó en los estudios de Red43 que el objetivo de esta cumbre es que los participantes vivan una experiencia completa, aunque condensada, de la Cumbre Global de Liderazgo. "Queremos que experimenten lo que es estar frente a oradores de talla mundial, que puedan compartir principios, experiencias y herramientas prácticas tanto para el liderazgo personal como para el desarrollo en los distintos entornos donde nos movemos", afirmó. Contará con la moderación de Gabriel Díaz, director nacional de la CGL.

 

Se trata de una iniciativa que se está replicando en distintas localidades del país, con el fin de que las personas tengan un primer acercamiento a los contenidos de la cumbre y se motiven a participar en futuros eventos de mayor duración.

 

 


Liderazgo para todos: sin importar tu ámbito


Berazadi enfatizó que la cumbre está abierta a toda la comunidad, desmitificando la idea de que el liderazgo es solo para altos ejecutivos o personas con títulos académicos. "Creemos que todas las personas, de una u otra manera, están influenciando en sus entornos, para bien o para mal", señaló. "Esto es para cualquiera, ya sea que estés en tu casa, en tu familia, en una empresa, o iniciando un emprendimiento".

 


La jornada se centrará en principios y estrategias para el desarrollo personal, con el objetivo de que cada persona pueda mejorar su influencia y hacer que los lugares donde se desenvuelve crezcan y se desarrollen. Los oradores, cuyas charlas se proyectarán en video, incluyen a expertos de renombre mundial en liderazgo. Uno de los más destacados es John Maxwell, considerado uno de los mayores eruditos en la materia.

 


Berazadi aclaró que, si bien el CCE es una organización cristiana, el evento no tiene un perfil religioso. "La idea es brindar herramientas a la comunidad", explicó. "John Maxwell, por ejemplo, habla de principios para quienes tienen una empresa, un emprendimiento, para un docente en un aula, para alguien en ventas o simplemente para quien, desde su casa, quiere ser una influencia positiva".

La invitación es para este viernes 29, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Esquel en Belgrano 330. El costo de inscripción es de $5.000 y el evento está abierto a toda la comunidad.
"Esta es tu oportunidad para hacer contactos con otros que quieren crecer, que quieren desarrollar su liderazgo y avanzar", concluyó Berazadi, invitando a todos a no perderse la ocasión de ser parte de esta experiencia. 

 

 

E.B.W.

 

