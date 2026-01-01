Sofi & Roll trae la mística del rock nacional a la noche de Esquel

El primer fin de semana de enero llega con una propuesta imperdible para los amantes del género más emblemático de nuestro país. Sofi & Roll se presentará en la ciudad con un formato acústico que promete un recorrido íntimo y cargado de emoción por los grandes hitos del rock nacional.

La primera cita tendrá lugar este viernes 2 de enero en Cervecería Blest. El show está programado para comenzar a la media noche, convirtiéndose en el plan ideal para quienes buscan cerrar el día con buena música, ambiente cervecero y canciones que forman parte del ADN cultural argentino.

La gira continúa en Rider Bar

Para quienes no puedan asistir el viernes o deseen repetir la experiencia, el dúo redoblará la apuesta el sábado 3 de enero. En esta ocasión, el escenario será Rider Bar, donde la música comenzará a sonar a partir de las 22:00 horas.

F.P