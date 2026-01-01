24°
Sofi & Roll trae la mística del rock nacional a la noche de Esquel

Una propuesta diferente para arrancar el 2026. Clásicos versionados, ambiente relajado y dos escenarios clave de la ciudad para disfrutar de la mejor música en vivo
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El primer fin de semana de enero llega con una propuesta imperdible para los amantes del género más emblemático de nuestro país. Sofi & Roll se presentará en la ciudad con un formato acústico que promete un recorrido íntimo y cargado de emoción por los grandes hitos del rock nacional.

 

 

La primera cita tendrá lugar este viernes 2 de enero en Cervecería Blest. El show está programado para comenzar a la media noche, convirtiéndose en el plan ideal para quienes buscan cerrar el día con buena música, ambiente cervecero y canciones que forman parte del ADN cultural argentino.

 

 

La gira continúa en Rider Bar

 

Para quienes no puedan asistir el viernes o deseen repetir la experiencia, el dúo redoblará la apuesta el sábado 3 de enero. En esta ocasión, el escenario será Rider Bar, donde la música comenzará a sonar a partir de las 22:00 horas.

 

 

F.P

 

