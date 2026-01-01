24°
Jueves 01 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Madrugada fatal en el inicio del 2026: una víctima en un incendio de una vivienda en Comodoro

Los bomberos hallaron el cuerpo de la víctima, de entre 45 y 50 años, luego de extinguir las llamas en la madrugada de este 1 de enero. Descartan, en principio, que el fuego haya sido causado por pirotecnia.
El comienzo del año 2026 se vio empañado por un trágico suceso en la zona sur de la provincia. Un hombre de entre 45 y 50 años de edad falleció como consecuencia de un voraz incendio registrado durante la madrugada en una vivienda del barrio San Martín, en Comodoro Rivadavia.

 

 

La intervención de los Bomberos Voluntarios se produjo pasadas las 4 de la mañana, tras recibir una alerta sobre un siniestro en una construcción de dicho sector. El jefe del cuerpo activo, José Ayamilla, precisó que al arribar al lugar constataron que el fuego se encontraba completamente generalizado dentro del inmueble.

 

 

El hallazgo y la investigación

Tras realizar las tareas de extinción y enfriamiento de la estructura, los efectivos ingresaron a la propiedad y hallaron a la víctima fatal en una de las habitaciones de la vivienda. Ayamilla confirmó que se trataba de un hombre adulto y que el cuerpo fue puesto a disposición para las pericias correspondientes.

 

 

En relación con el origen del siniestro, el jefe de bomberos indicó que las causas están siendo investigadas por personal policial, aunque adelantó que, en principio, el fuego no parecería estar vinculado al uso de pirote

 

 

F.P

 

