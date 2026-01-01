Año Nuevo en Esquel: recordatorio sobre el servicio reducido de recolección de residuos

Con el inicio del 2026, la Municipalidad de Esquel, a través de su Secretaría de Operaciones, recordó a la comunidad que el servicio de recolección de residuos domiciliarios funciona hoy de manera reducida debido al feriado de Año Nuevo. Esta medida busca organizar las tareas operativas durante la jornada festiva y garantizar el descanso del personal afectado al área.

De acuerdo con el esquema previsto, hoy jueves 1 de enero no se realizarán los recorridos habituales en la mayoría de los sectores de la ciudad. Por este motivo, se solicita la colaboración de todos los vecinos para evitar la acumulación de basura en la vía pública y prevenir que las bolsas sean dañadas por animales, lo cual podría dificultar las tareas de limpieza posteriores.

El servicio volverá a su funcionamiento normal y en los horarios de costumbre a partir del viernes 2 de enero.

F.P