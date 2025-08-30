Pobres contra pobres: una mujer apuñaló a un hombre por un lugar para dormir en la calle

Un violento hecho tuvo lugar en la ciudad pampeana de Santa Rosa: una mujer en situación de calle apuñaló a un hombre durante una pelea por un lugar para dormir.

Según informó el portal del diario La Arena, todo ocurrió en la noche del jueves sobre la calle La Rioja al 300, cuando la presunta agresora, de 24 años, atacó a la víctima con un cuchillo tipo Tramontina, provocándole una herida en el costado del cuello.

El hombre de 39 años fue trasladado a la Ex Asistencia Médica en una ambulancia del SEM, mientras los efectivos de la Seccional Segunda aprehendieron a la sospechosa.

La Justicia notificó a la mujer de una causa caratulada como “lesiones con arma blanca”, luego de que la víctima presentara la denuncia en la Fiscalía de turno. Una pelea de pobres contra pobres que desnuda la realidad que viven algunas personas en esta época de profunda crisis.