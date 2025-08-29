Sánchez Albornoz se refirió al costo de la Plaza del Cielo

La concejal Silvana Sánchez Albornoz, del bloque Unión Por La Patria, presentó un proyecto de ordenanza para crear un Programa Integral de Mejoramiento y Revalorización de Plazas y Veredas. Este proyecto, que ingresó al Concejo Deliberante en marzo bajo el expediente 59/25, tiene como objetivo mejorar y modernizar los espacios públicos de la ciudad. El proyecto propone varias intervenciones, como la incorporación de mobiliario urbano, instalación de juegos infantiles y equipos de gimnasia, mejora de la iluminación con tecnología LED y construcción de rampas accesibles. También se contemplan la creación de espacios para actividades culturales y la colocación de señalización informativa.

La concejal expresó su frustración porque, aseguró, que al igual que el 99 % de sus proyectos, este aún no fue tratado en la Comisión de Obras Públicas. Aprovechó para traer el tema a colación en el marco de las discusiones sobre el proyecto de la Plaza del Cielo, argumentando que su iniciativa podría aportar ideas valiosas para ese espacio.

A partir de un pedido de informes, Sánchez Albornoz reveló datos significativos sobre el proyecto de la Plaza del Cielo:

Gran parte de las obras serán tercerizadas .

El terreno donde se realizarán las obras no pertenece al municipio, sino al Ministerio de Educación de la provincia de Chubut .

El costo del nuevo proyecto asciende a $270 millones de pesos, financiados con fondos municipales.

Aunque no se opone a la mejora de la Plaza del Cielo, la concejal cuestiona el elevado costo de la obra y sugiere que esos fondos podrían utilizarse de forma más eficiente para el mejoramiento de todas las plazas de Esquel, tal como lo propone su proyecto original. Argumenta que invertir una suma tan grande en un solo espacio, que además no cuenta con baños ni otras construcciones, merece un debate sobre la prioridad en el uso de los recursos públicos.

