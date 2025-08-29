Sánchez Albornoz se refirió al costo de la Plaza del Cielo

La concejal expresó su frustración porque, aseguró, que al igual que el 99 % de sus proyectos, este aún no fue tratado en la Comisión de Obras Públicas. Aprovechó para traer el tema a colación en el marco de las discusiones sobre el proyecto de la Plaza del Cielo, argumentando que su iniciativa podría aportar ideas valiosas para ese espacio.
A partir de un pedido de informes, Sánchez Albornoz reveló datos significativos sobre el proyecto de la Plaza del Cielo:
-
Gran parte de las obras serán tercerizadas.
-
El terreno donde se realizarán las obras no pertenece al municipio, sino al Ministerio de Educación de la provincia de Chubut.
-
El costo del nuevo proyecto asciende a $270 millones de pesos, financiados con fondos municipales.
Aunque no se opone a la mejora de la Plaza del Cielo, la concejal cuestiona el elevado costo de la obra y sugiere que esos fondos podrían utilizarse de forma más eficiente para el mejoramiento de todas las plazas de Esquel, tal como lo propone su proyecto original. Argumenta que invertir una suma tan grande en un solo espacio, que además no cuenta con baños ni otras construcciones, merece un debate sobre la prioridad en el uso de los recursos públicos.
E.B.W.