Aprendé a usar la tecnología: cursos gratis en Esquel

El Municipio de Esquel abrió las inscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de alfabetización digital, que se desarrollarán en los Puntos Digitales 1 y 2. La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas a toda la comunidad, desde conocimientos básicos hasta habilidades avanzadas, en un contexto donde el uso de la tecnología es cada vez más necesario.

La inscripción estará habilitada desde el 4 al 14 de agosto, y los cursos comenzarán el 18 de agosto. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda anotarse con anticipación.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:

- Ofimática y herramientas colaborativas

- Introducción al uso de herramientas digitales

- Uso avanzado de herramientas digitales

- Introducción a la fotografía de productos

- Introducción al uso de Office

- Conceptos fundamentales sobre ciberseguridad

- Uso de Inteligencia Artificial

Quienes deseen inscribirse o realizar consultas pueden dirigirse a los Puntos Digitales, a la Dirección de Educación Municipal (Belgrano 330), o comunicarse por correo electrónico a educacion@esquel.ar. También está disponible un código QR para anotarse directamente en el curso de interés.

R.G.