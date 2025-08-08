12°
Aprendé a usar la tecnología: cursos gratis en Esquel

Las capacitaciones se dictarán en los Puntos Digitales 1 y 2, con propuestas para todos los niveles. Son gratuitas, con cupos limitados, y comenzarán el 18 de agosto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Municipio de Esquel abrió las inscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de alfabetización digital, que se desarrollarán en los Puntos Digitales 1 y 2. La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas a toda la comunidad, desde conocimientos básicos hasta habilidades avanzadas, en un contexto donde el uso de la tecnología es cada vez más necesario.

 

La inscripción estará habilitada desde el 4 al 14 de agosto, y los cursos comenzarán el 18 de agosto. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda anotarse con anticipación.

 

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:

 

- Ofimática y herramientas colaborativas

 

- Introducción al uso de herramientas digitales

 

- Uso avanzado de herramientas digitales

 

- Introducción a la fotografía de productos

 

- Introducción al uso de Office

 

- Conceptos fundamentales sobre ciberseguridad

 

- Uso de Inteligencia Artificial

 

Quienes deseen inscribirse o realizar consultas pueden dirigirse a los Puntos Digitales, a la Dirección de Educación Municipal (Belgrano 330), o comunicarse por correo electrónico a educacion@esquel.ar. También está disponible un código QR para anotarse directamente en el curso de interés.

 

 

R.G.

 

 

