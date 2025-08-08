11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloLago Puelo Reciclaseparación de residuos
08 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

"Lago Puelo Recicla": ¿En qué consiste el plan para gestionar los residuos en la localidad?

Lago Puelo impulsa el programa “Lago Puelo Recicla” para implementar un sistema integral de separación de residuos, con nuevos puntos limpios y cestos diferenciados en espacios públicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Iván Fernández, junto al viceintendente Pablo Lapitzondo, se reunieron con el Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Gobierno provincial, Juan José Rivera, y su asesor, Rudy Ivancich, para trabajar en la articulación del programa “Lago Puelo Recicla”, una iniciativa para mejorar la gestión de residuos en la localidad.

 

Este proyecto, impulsado desde el Departamento de Medio Ambiente municipal, busca implementar un sistema integral de separación en origen de residuos. La propuesta incluye campañas educativas, mejoras en la infraestructura de recolección y promoción de prácticas sostenibles que involucran la comunidad.

 

 

El plan prevé la instalación de 10 puntos limpios y 15 cestos diferenciados en plazas y espacios públicos, especialmente en zonas urbanas, áreas turísticas, escuelas y edificios públicos. Estos equipamientos estarán construidos con materiales duraderos, como madera, bases de hormigón y techos de chapa, y contarán con señalización por colores para facilitar la separación correcta de residuos.

 

Entre los principales objetivos de “Lago Puelo Recicla” se encuentran la generación de un entorno urbano más limpio y ordenado, libre de basura; fomentar la participación activa de los vecinos en la separación responsable de residuos; reducir la cantidad de desechos no reciclables que terminan en los rellenos sanitarios; promover la conciencia ambiental y el cuidado del entorno natural; y posicionar a Lago Puelo como un destino turístico sostenible y comprometido con el medio ambiente.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
2
 Choque en la intersección de Avenida Perón y calle Almafuerte
3
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
4
 Criollos Turismo desembarca en la Comarca Andina para desarrollar el turismo aventura
5
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -