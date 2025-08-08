"Lago Puelo Recicla": ¿En qué consiste el plan para gestionar los residuos en la localidad?

El intendente Iván Fernández, junto al viceintendente Pablo Lapitzondo, se reunieron con el Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Gobierno provincial, Juan José Rivera, y su asesor, Rudy Ivancich, para trabajar en la articulación del programa “Lago Puelo Recicla”, una iniciativa para mejorar la gestión de residuos en la localidad.

Este proyecto, impulsado desde el Departamento de Medio Ambiente municipal, busca implementar un sistema integral de separación en origen de residuos. La propuesta incluye campañas educativas, mejoras en la infraestructura de recolección y promoción de prácticas sostenibles que involucran la comunidad.

El plan prevé la instalación de 10 puntos limpios y 15 cestos diferenciados en plazas y espacios públicos, especialmente en zonas urbanas, áreas turísticas, escuelas y edificios públicos. Estos equipamientos estarán construidos con materiales duraderos, como madera, bases de hormigón y techos de chapa, y contarán con señalización por colores para facilitar la separación correcta de residuos.

Entre los principales objetivos de “Lago Puelo Recicla” se encuentran la generación de un entorno urbano más limpio y ordenado, libre de basura; fomentar la participación activa de los vecinos en la separación responsable de residuos; reducir la cantidad de desechos no reciclables que terminan en los rellenos sanitarios; promover la conciencia ambiental y el cuidado del entorno natural; y posicionar a Lago Puelo como un destino turístico sostenible y comprometido con el medio ambiente.

