Viernes 08 de Agosto de 2025
08 de Agosto de 2025
Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras

Un hombre de 24 años fue detenido luego de un violento hecho en la vía pública que dejó a una joven con lesiones leves. Se secuestró la camioneta involucrada, que tenía prohibición de circulación y el conductor dio positivo en alcoholemia.
Mediante la intervención del sistema de videovigilancia de RN Emergencias 911 y la Policía de Río Negro, un hombre de 24 años fue demorado luego de un hecho ocurrido en la vía pública que dejó a una joven de 19 años con lesiones leves. Además, se secuestró la camioneta Saveiro blanca que conducía, la cual presentaba una prohibición vigente para circular.

 

El hecho se inició cuando un operador de guardia del 911, al monitorear las cámaras de seguridad, detectó una pelea entre un hombre dentro de la camioneta estacionada y una mujer forcejeando junto a la puerta del conductor. Momentos después, el hombre arrancó el vehículo bruscamente con la mujer enganchada en la puerta, lo que provocó que ella cayera sobre la cinta asfáltica.

 

El operador alertó a la Unidad 12º, que desplegó patrullas para dar con el sospechoso. El vehículo fue seguido por avenida San Martín, retomó por calle Huenuquir y finalmente fue interceptado en la intersección de Martín Fierro y Sayhueque, tras una persecución que involucró a dos patrulleros.

 

 

Al ser detenido, el conductor no presentó documentación del rodado ni licencia de conducir. Además, el test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito Municipal arrojó resultado positivo. Se confirmó también que la camioneta tenía una prohibición de circulación vigente.

 

Por su parte, la joven fue trasladada al hospital local, donde la doctora Aldana Botto certificó lesiones leves.

 

Las autoridades notificaron al Fiscal José Luis Torcchia, quien solicitó antecedentes penales y los informes pertinentes. También se notificó a la Defensoría Oficial para el seguimiento del caso.

 

