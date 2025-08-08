Detuvieron a dos jóvenes que intentaron robar elementos de una camioneta

Personal de la Comisaría 12ª detuvo este jueves por la noche a dos sujetos de 18 años acusados de intentar sustraer elementos de una camioneta VW Amarok estacionada en la calle Roca, en el barrio Costanera, de El Bolsón.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:15, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de cuatro personas merodeando y tratando de llevarse pertenencias de un utilitario estacionado frente a un domicilio.

Efectivos policiales acudieron al lugar y, mediante los datos aportados por el propietario del vehículo, lograron identificar a dos de los sospechosos. Ambos intentaron ocultarse en una vivienda del barrio Los Hornos, donde finalmente fueron aprehendidos.

Según informó la policía, mediante la revisión de cámaras de seguridad el damnificado constató que los autores habían sustraído elementos que estaban en la caja de carga de la camioneta.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial de El Bolsón, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por hurto.

O.P