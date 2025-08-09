10°
La comunidad de doulas y puericultoras de Esquel convoca a un nuevo encuentro

La quinta edición de la ronda de gestantes ofrecerá ejercicios y un espacio para resolver dudas sobre la lactancia, con inscripción previa.
El grupo "Doulas y Puericultoras Cordilleranas" invita a la 5ta. Ronda de Gestantes del año, un espacio diseñado para compartir e intercambiar saberes sobre la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia.

 

 

El encuentro, dirigido a gestantes y sus acompañantes, se realizará este sábado 9 de agosto de 11 a 13 horas en Alfa Wellness Studio, ubicado en Roca 640.

 

 

Durante la jornada, las participantes trabajarán con "herramientas corporales y respiraciones para tomar consciencia y hacer espacio" durante el proceso de transformación. Además, se abrirá un espacio para resolver dudas e inquietudes sobre la lactancia.

 

 

El encuentro se desarrollará bajo los principios de la "circulación de la palabra con horizontalidad y la escucha activa".

 

 

La actividad es arancelada pero "no excluyente", y requiere inscripción previa para participar. La jornada será facilitada por Vanesa A. Borrego, profesora de Yoga y Doula, y Florencia Scinardo, profesora de Yoga y Puericultora.

 

 

 

