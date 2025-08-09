Esquel celebró la inauguración de los Juegos de Montaña, declarados de interés provincial

Con el apoyo del gobierno municipal, se inauguró en Esquel la primera edición de los Juegos de Montaña, un evento que ha sido declarado de interés provincial por la legislatura.

Se presentó y aprobó en la legislatura la declaración de interés provincial para los primeros Juegos de Montaña.

Durante la inauguración, la diputada provincial Karina Otero destacó la importancia de la iniciativa, señalando que el evento es una "gran oportunidad para mostrar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer".

Además de promover el turismo local, Otero mencionó que los juegos son beneficiosos para los prestadores turísticos y comerciantes, especialmente después de una temporada de nieve desfavorable.

La diputada también resaltó que el evento sirve para reconocer a los deportistas de la región, mencionando a figuras locales como German "Loli" Roberts, Pablo de la Fuent, Sergio Trecamán, Eulalio "Coco" Muñoz y Joaquín Arbe.

