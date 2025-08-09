El grupo Kuyen Bonsái celebra su 10º aniversario con una muestra y una charla magistral

El grupo Kuyen Bonsái celebra su décimo aniversario con una muestra especial que se realizará en el Museo Regional Trevelin del 8 al 10 de agosto. La exposición, que combina arte, naturaleza y aprendizaje, estará abierta a la comunidad con entrada libre y gratuita para que personas de todas las edades puedan acercarse al mundo del bonsái.

Como parte de los festejos, el reconocido maestro bonsaísta Sergio Luciani, de destacada trayectoria internacional, ofrecerá una charla-demostración este sábado 9 de agosto a las 17 horas en el Salón Blanco del Museo Molino Andes.

Desde el grupo organizador expresaron que esta es la mejor "excusa para compartirlo con la comunidad y seguir aprendiendo juntos". Tanto la muestra como la charla son gratuitas y abiertas a todo público.

F.P