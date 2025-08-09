10°
Sabado 09 de Agosto de 2025
09 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Karina Otero cuestiona la falta de injerencia de Esquel en las decisiones de La Hoya

La diputada Karina Otero respaldó la decisión del intendente de buscar una mayor participación en el centro de actividades de montaña.
La diputada provincial Karina Otero se refirió a la situación del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, señalando la falta de participación de la ciudad en las decisiones del complejo.

 

 

Otero afirmó que "la ciudad no tiene ni ha tenido injerencia en las decisiones del cerro La Hoya, incluso cuando se realizó la concesión".

 

 

La legisladora comentó que la mayoría de las decisiones del centro de montaña se toman de manera unilateral, sin consultar a la comunidad. A pesar de que en su momento se había concretado un "gran aporte" a través de mesas de trabajo, este no fue tenido en cuenta durante la concesión.

 

 

En este contexto, Otero declaró que es acertada la decisión del intendente de la ciudad, en conjunto con el Ministro de Turismo, de buscar una mayor injerencia en las decisiones que se toman en el cerro.

 

 

F.P

 

