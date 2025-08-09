10°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 09 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
09 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Semana de las Ciencias Forestales llega a Esquel con actividades gratuitas

El cronograma incluye una clase abierta en la UNPSJB y una plantación de Ciprés de la cordillera en la laguna La Zeta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Facultad de Ingeniería, junto a otras instituciones, invita a la comunidad a participar de la Semana de las Ciencias Forestales, un evento que se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto. Las actividades, que son gratuitas, abiertas al público y no requieren inscripción previa, buscan promover el conocimiento y la concientización sobre el desarrollo forestal.

 

 

La agenda de la semana incluye:

 

 

  • Lunes 11 de agosto: Se realizará una clase abierta titulada “El bosque que no pensamos” en el Aula Magna de la UNPSJB de Esquel, de 10:00 a 11:30 hs.

     

 

  • Martes 12 de agosto: A las 21:00 hs, se llevará a cabo una charla de divulgación del ciclo “Pizza a la Ciencia” en la Pizzería Fitzroya. El tema será "Desarrollo forestal en el Noroeste de Chubut... ¿cambió el futuro?".

     

 

  • Miércoles 13 de agosto: Habrá una actividad de plantación de plantines de Ciprés de la Cordillera, que se realizará de 14:00 a 17:00 hs en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

     

 

  • Jueves 14 de agosto: La agenda continuará con un recorrido botánico y cultural urbano por el arbolado de la ciudad de Esquel, de 14:00 a 17:00 hs.

     

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La obra de un hotel en Esquel, un ejemplo de trabajo en equipo para el desarrollo regional
2
 La falta de nieve dispara la alarma por el verano: Esquel busca declarar la emergencia hídrica
3
 ¡Alerta amarilla!: Diversas zonas se verá afectadas por fuertes precipitaciones
4
 Alerta por la escasez de agua: el acumulado de precipitaciones de este año es solo el 40% de lo normal
5
 Milei restringe el gasto público y advierte al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -