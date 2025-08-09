La Semana de las Ciencias Forestales llega a Esquel con actividades gratuitas

La Facultad de Ingeniería, junto a otras instituciones, invita a la comunidad a participar de la Semana de las Ciencias Forestales, un evento que se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto. Las actividades, que son gratuitas, abiertas al público y no requieren inscripción previa, buscan promover el conocimiento y la concientización sobre el desarrollo forestal.

La agenda de la semana incluye:

Lunes 11 de agosto: Se realizará una clase abierta titulada “El bosque que no pensamos” en el Aula Magna de la UNPSJB de Esquel, de 10:00 a 11:30 hs.

Martes 12 de agosto: A las 21:00 hs, se llevará a cabo una charla de divulgación del ciclo “Pizza a la Ciencia” en la Pizzería Fitzroya. El tema será "Desarrollo forestal en el Noroeste de Chubut... ¿cambió el futuro?".

Miércoles 13 de agosto: Habrá una actividad de plantación de plantines de Ciprés de la Cordillera, que se realizará de 14:00 a 17:00 hs en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Jueves 14 de agosto: La agenda continuará con un recorrido botánico y cultural urbano por el arbolado de la ciudad de Esquel, de 14:00 a 17:00 hs.

