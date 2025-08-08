14°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
08 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por la escasez de agua: el acumulado de precipitaciones de este año es solo el 40% de lo normal

El municipio de Esquel y otras instituciones advirtieron sobre la crítica situación hídrica, con un pronóstico que no anticipa una recuperación en los próximos meses.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Autoridades del municipio de Esquel, junto a la Cooperativa 16 de Octubre, el INTA, el Servicio de Manejo del Fuego y el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi, se reunieron para emitir una alerta a la ciudadanía ante la situación de "bajas precipitaciones y nevadas que tuvimos este año". Carolina Lemir, en representación del municipio, destacó la necesidad de un "cambio cultural y un cambio de conducta" en la comunidad para prepararse para años "muy difíciles en materia de agua".

 

Teresa, del INTA, compartió datos de la estación meteorológica de Trevelin, que registra una disminución de 200 milímetros en el acumulado de precipitación anual desde 1970. La especialista fue enfática al señalar que este año, la precipitación acumulada es "sólo del 40% de lo que debería haber caído", lo que ha generado una menor humedad en los suelos y una menor acumulación en las napas de agua.

 

Por su parte, el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi complementó la información con datos del Servicio Meteorológico Nacional, confirmando que las lluvias han sido "deficitarias importantes" desde mayo, junio y julio. En particular, junio fue "el junio más seco desde la década del 60", un hecho que se correlaciona con la falta de nieve que complico la temporada del centro de esquí este año.

 

Marcuzzi advirtió que el pronóstico para agosto, septiembre y octubre no anticipa una recuperación, ya que se esperan temperaturas por encima del promedio y lluvias por debajo de lo normal. El especialista concluyó que la falta de agua es un "problema que ya está instalado" y que se va a agudizar en los próximos años, a pesar de que pueda haber algunas fluctuaciones entre años más y menos lluviosos.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur
2
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
3
 Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini
4
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
5
 Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -