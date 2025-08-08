Alerta por la escasez de agua: el acumulado de precipitaciones de este año es solo el 40% de lo normal

Autoridades del municipio de Esquel, junto a la Cooperativa 16 de Octubre, el INTA, el Servicio de Manejo del Fuego y el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi, se reunieron para emitir una alerta a la ciudadanía ante la situación de "bajas precipitaciones y nevadas que tuvimos este año". Carolina Lemir, en representación del municipio, destacó la necesidad de un "cambio cultural y un cambio de conducta" en la comunidad para prepararse para años "muy difíciles en materia de agua".

Teresa, del INTA, compartió datos de la estación meteorológica de Trevelin, que registra una disminución de 200 milímetros en el acumulado de precipitación anual desde 1970. La especialista fue enfática al señalar que este año, la precipitación acumulada es "sólo del 40% de lo que debería haber caído", lo que ha generado una menor humedad en los suelos y una menor acumulación en las napas de agua.

Por su parte, el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi complementó la información con datos del Servicio Meteorológico Nacional, confirmando que las lluvias han sido "deficitarias importantes" desde mayo, junio y julio. En particular, junio fue "el junio más seco desde la década del 60", un hecho que se correlaciona con la falta de nieve que complico la temporada del centro de esquí este año.

Marcuzzi advirtió que el pronóstico para agosto, septiembre y octubre no anticipa una recuperación, ya que se esperan temperaturas por encima del promedio y lluvias por debajo de lo normal. El especialista concluyó que la falta de agua es un "problema que ya está instalado" y que se va a agudizar en los próximos años, a pesar de que pueda haber algunas fluctuaciones entre años más y menos lluviosos.



T.B