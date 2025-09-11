Sarmiento fue sede de la 88° Plenaria del Concejo de Adultos Mayores

Reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con las políticas públicas destinadas a las personas mayores, impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se realizó en la ciudad de Sarmiento la 88° Plenaria del Consejo de Adultos Mayores del Chubut.

El espacio de encuentro, debate y construcción conjunta contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Humano y Familia de la provincia, Christian Aprosoff; el viceintendente de Sarmiento, Emanuel Jenks; autoridades provinciales y la directora regional de PAMI.

Durante la plenaria se abordaron las principales líneas de acción vinculadas al fortalecimiento de derechos, la integración social y el acceso a programas específicos, además de evaluar los avances alcanzados en las distintas localidades de la provincia.

Este encuentro consolidó el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipales y nacionales, promoviendo políticas de cuidado y bienestar para los adultos mayores, "reafirmando el valor de estos espacios de participación como herramienta clave en la construcción de una provincia más inclusiva", se destacó desde el área que conduce la ministra Florencia Papaiani.

E.B.W.