Chubut abre la solicitud de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2026 a través de DINO

Mediante un proceso de solicitud más ágil y accesible, el gobierno provincial quiere garantizar que todos los niños y niñas de la provincia tengan su vacante asegurada para el ciclo lectivo 2026.

La gestión podrá realizarse del 15 al 30 de septiembre, habilitada desde las 00:00 hs del día 15, de manera rápida y segura a través de DINO, la plataforma digital de trámites de la provincia.

Esta primera etapa de inscripción corresponde únicamente a:

Salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial.

Primer grado de Nivel Primario.

Preferencias y datos complementarios

Al momento de completar la solicitud, las familias podrán:

Señalar la preferencia de escuela y turno.

Informar si el estudiante ya cuenta con hermanos en la institución.

Indicar si el niño, niña o adolescente requiere apoyo educativo.

Documentación requerida

Para completar la solicitud de vacante, se solicita contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño, niña o adolescente.

DNI de madre, padre o tutor responsable.

Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Constancia de CUIL del niño, niña o adolescente.

En caso de corresponder, certificado de discapacidad.

Ventajas de la gestión digital

El Ministerio de Educación provincial destacó los beneficios de utilizar la plataforma DINO para este trámite:

Proceso rápido y en línea, disponible las 24 horas.

Mayor transparencia y seguimiento de la solicitud.

Evita traslados y filas en las escuelas.

Facilita la gestión administrativa tanto a las familias como a las instituciones educativas.

Modernización del sistema educativo

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa impulsando la modernización de los trámites escolares, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y transparente al sistema educativo provincial.

Contacto DINO: las familias pueden comunicarse a través de WhatsApp al 280 460-3466. Paso por paso, se les indicará cómo hacer a través de ese chatbot con DINO.

