13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EducacionChubut
15 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut abre la solicitud de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2026 a través de DINO

Las inscripciones para el ciclo 2026 podrán realizarse a través del chatbot de la provincia: ya está disponible la primera etapa, desde sala de 3 hasta primer grado del nivel Inicial. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mediante un proceso de solicitud más ágil y accesible, el gobierno provincial quiere garantizar que todos los niños y niñas de la provincia tengan su vacante asegurada para el ciclo lectivo 2026.

 

La gestión podrá realizarse del 15 al 30 de septiembre, habilitada desde las 00:00 hs del día 15, de manera rápida y segura a través de DINO, la plataforma digital de trámites de la provincia.

 

 

Esta primera etapa de inscripción corresponde únicamente a:

 

  • Salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial.
  • Primer grado de Nivel Primario.

 

Preferencias y datos complementarios

 

Al momento de completar la solicitud, las familias podrán:

 

  • Señalar la preferencia de escuela y turno.
  • Informar si el estudiante ya cuenta con hermanos en la institución.
  • Indicar si el niño, niña o adolescente requiere apoyo educativo.

 

Documentación requerida

 

Para completar la solicitud de vacante, se solicita contar con la siguiente documentación:

 

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño, niña o adolescente.
  • DNI de madre, padre o tutor responsable.
  • Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.
  • Constancia de CUIL del niño, niña o adolescente.
  • En caso de corresponder, certificado de discapacidad.

Ventajas de la gestión digital

 

El Ministerio de Educación provincial destacó los beneficios de utilizar la plataforma DINO para este trámite:

 

  • Proceso rápido y en línea, disponible las 24 horas.
  • Mayor transparencia y seguimiento de la solicitud.
  • Evita traslados y filas en las escuelas.
  • Facilita la gestión administrativa tanto a las familias como a las instituciones educativas.

 

Modernización del sistema educativo

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa impulsando la modernización de los trámites escolares, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y transparente al sistema educativo provincial.

 

Contacto DINO: las familias pueden comunicarse a través de WhatsApp al 280 460-3466. Paso por paso, se les indicará cómo hacer a través de ese chatbot con DINO.

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por lluvias intensas en la cordillera de Chubut
2
 Detuvieron a tres personas por el robo de un celular y una caja registradora
3
 Escándalo PAMI: revelan contratos con pagos anticipados del 3%
4
 Tragedia en México: explosión de pipa deja 13 muertos y decenas de heridos
5
 El gol de taco de Enzo San Martín le salvó la noche a Wenú
1
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
2
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
3
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -