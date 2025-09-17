La cooperativa “Manos Unidas” de Esquel recibe una donación para sus adultos mayores

El Hogar de Adultos Mayores de Esquel, administrado por la Cooperativa de Trabajo “Manos Unidas”, celebró 15 años de historia. Este espacio, ubicado en la calle Brown 957, se ha convertido en un referente en la Comarca Andina por su dedicación y compromiso en el cuidado de las personas mayores.

La cooperativa ofrece servicios de alojamiento, alimentación, actividades recreativas y atención básica de salud a 18 residentes, entre los que se encuentran personas de hasta 107 años. Su personal está compuesto por 14 trabajadoras, incluyendo ocho cuidadoras, personal de limpieza, de cocina y enfermería. “Es un trabajo fuerte porque la persona mayor requiere mucha atención”, expresó Miriam Jara, presidenta de la cooperativa.

La historia de “Manos Unidas” es un ejemplo de lucha y esfuerzo. El hogar era administrado por una sociedad de responsabilidad limitada, pero en 2011, la propietaria anunció que presentaría la quiebra. Fue entonces cuando las trabajadoras, con el apoyo de las familias de los residentes, decidieron unir fuerzas y conformar una cooperativa de trabajo para asegurar la continuidad del lugar y el bienestar de los adultos mayores.

En el marco de la celebración, Miriam Jara destacó la importancia del apoyo que reciben, y mencionó que recientemente se realizaron mejoras en el hogar. Una de las residentes había solicitado una televisión más grande, una heladera y cubiertos, y las donaciones "mejoran la calidad de vida de quienes están aquí", según la presidenta de la cooperativa. Jara también anunció que se está gestionando la pintura del edificio.

“Tenemos abuelos hace muchos años, hemos tenido abuelos de una edad de 104, 107 años... una experiencia más que linda de cuidar al adulto mayor”, concluyó Jara, reflejando la dedicación y el cariño que caracterizan el trabajo de la cooperativa.





