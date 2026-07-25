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25 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Quiénes tendrán feriado el próximo martes en Chubut y qué servicios se verán afectados?

El feriado provincial del 28 de julio modificará el funcionamiento de distintos organismos y actividades. Conocé a quiénes alcanza.
Por Redacción Red43

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El próximo martes 28 de julio será feriado provincial en Chubut con motivo de un nuevo aniversario de la llegada de los primeros colonos galeses a las costas del Golfo Nuevo, un acontecimiento que marcó el inicio del poblamiento organizado de la provincia y que forma parte del calendario oficial.

 

La fecha recuerda el desembarco del velero Mimosa, ocurrido el 28 de julio de 1865, cuando 151 inmigrantes galeses arribaron a la actual ciudad de Puerto Madryn con el objetivo de preservar su idioma, sus costumbres, su religión y su identidad cultural.

 

A más de 160 años de aquel hecho histórico, la comunidad galesa continúa siendo parte fundamental de la identidad de Chubut, especialmente en localidades como Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Dolavon y Trevelin, donde el legado cultural permanece vigente.

 

¿Quiénes tendrán feriado?

 

El feriado alcanza a toda la Administración Pública Provincial, por lo que no habrá actividad en organismos estatales ni clases en los establecimientos educativos dependientes de la provincia.

 

Además, el descanso también comprende a bancos, compañías de seguros y actividades afines. En tanto, para los sectores industriales, comerciales y civiles la aplicación del feriado es optativa, por lo que cada empleador podrá definir si mantiene o no la actividad habitual.

 

La conmemoración está establecida por la Ley I N° 85 y cada año recuerda uno de los acontecimientos históricos más significativos para la provincia, en reconocimiento al aporte de la colonia galesa al desarrollo de Chubut.

 

 

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