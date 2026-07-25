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Por Redacción Red43

Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de su hijo, quedaron varados y todo terminó en escándalo

 Las mujeres pertenecen al jardín de infantes donde concurre el niño. “Vení con nosotras, tu mujer no se va a enterar”, le dijeron. Aceptó, pero la nieve los frustró.
Por Redacción Red43

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Las personas varadas en la montaña de Chile habían salido de fiesta y se encaminaron hacia la cordillera, sin tener en cuenta las advertencias climáticas. Lo que empezó como una supuesta salida nocturna a escondidas, terminó transformándose en un rescate que terminó en un revuelo mediático y un escándalo en la montaña. En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra detalles reveladores.

 

La supuesta escapada romántica clandestina a la cordillera de Chile, se transformó en una pesadilla de supervivencia tras una semana de aislamiento por un temporal.

 

El problema es que quedó al descubierto una trama de infidelidad, maestras de jardín y reproches públicos que sacuden a ambos lados de la cordillera.

 

El protagonista de esta historia es Manuel Orellana, quien tomó la decisión de pasar una noche diferente junto a dos mujeres. ¿El condimento extra? Ambas eran las maestras de nivel inicial del jardín de infantes al que asiste su propio hijo. Las docentes fueron identificadas como Martina Núñez Hermosilla y Magdalena Retamal.

 

De acuerdo con la reconstrucción inicial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el trío tenía planeado asistir a un boliche. Sin embargo, a último momento, cambiaron drásticamente de planes y enfilaron hacia las Termas del Valle de Colina, en pleno Cajón del Maipo.

 

La travesía se llevó a cabo a pesar de las alertas meteorológicas que advertían sobre un temporal implacable en la zona cordillerana. El pronóstico no falló: la tormenta de nieve y viento blanco los sorprendió en medio del camino, volviéndolo intransitable y dejando su vehículo fuera de servicio.

 

Sin poder avanzar ni regresar, las tres personas debieron emprender una caminata desesperada por la nieve hasta dar con un refugio de montaña que, milagrosamente, se encontraba abierto para emergencias.

 

El sitio fue la línea entre la vida y la muerte. El refugio contaba con camas, mantas de abrigo, leña para la estufa y provisiones de alimentos, lo que les permitió subsistir aislados del mundo durante casi siete días enteros, soportando temperaturas extremas mientras el temporal azotaba la cordillera.

 

Finalmente, un amplio operativo coordinado por los equipos de rescate logró dar con ellos mediante helicópteros. Tras ser evacuados en buen estado de salud aunque con un evidente desgaste emocional, los tres reconocieron ante las autoridades que subir a la montaña en esas condiciones había sido "una pésima decisión".

 

Si el operativo de rescate ya acaparaba la atención de los medios de Chile, el trasfondo de la relación dinamitó la paz familiar con un escándalo. Génesis, la pareja de Orellana, rompió el silencio en los medios locales y expuso la interna que se venía gestando desde antes de la travesía.

 

La mujer reveló que conocía a las docentes desde hacía más de seis años y que sus actitudes hacia su pareja ya generaban tensiones. No obstante, lo más explosivo fue la coartada que el propio "Chino" le confesó al regresar:

 

"Me dijo que él se las había encontrado y ellas le dijeron: 'Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber'. Incluso le decían: 'Si la flaca no se va a enojar porque salgas con nosotras'". Con esa justificación, Orellana aceptó la propuesta que terminaría sellando su destino en la alta montaña.

 

 

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