¿Dónde salir a bailar este sábado en Esquel? Tres propuestas para festejar el Día del Amigo

Aunque el Día del Amigo se celebró el pasado lunes 20 de julio, este sábado 25 la ciudad tendrá distintas propuestas para quienes quieran aprovechar el fin de semana y festejar con amigos hasta la madrugada.

Habrá fiestas temáticas, música del recuerdo, cumbia, shows en vivo, DJs, sorteos y promociones especiales en distintos espacios de Esquel.

Noche Tijuanera en La Cantina

La Cantina propone una nueva edición de la Noche Tijuanera, presentada como “la mejor noche del recuerdo”, con música a cargo de DJ Rodri Fogliatti.

La fiesta será este sábado 25 de julio desde la 1 de la madrugada y contará con dos barras para acompañar la noche.

Fiestón del Día del Amigo y noche cumbiera en Bro’s

En Bro’s, ubicado en Roca 445, se realizará el Fiestón del Día del Amigo, con una propuesta enfocada en la cumbia.

La apertura será a las 23 horas y durante la noche habrá un show en vivo de Alta Base. A las 2 de la madrugada llegará el momento del perreo con un DJ invitado.

La fiesta también contará con promociones especiales en bebidas y combos, sorteos durante toda la noche, desafíos, tatuajes temporales y stickers con diseños.

El Grupo La Noche se presenta en Ayen Hue

Otra de las propuestas para esta noche será la presentación de el Grupo La Noche, en Ayen Hue, el espacio que continúa siendo conocido por muchos como El Pacheco.

El show comenzará a las 2 de la madrugada y la convocatoria llega acompañada por un particular mensaje en tono humorístico: “Rosalía no te queremos en Esquel y mucho menos en el Pacheco”.

Así, quienes quieran salir a celebrar el Día del Amigo durante este fin de semana tendrán distintas opciones para disfrutar de la noche esquelense, con propuestas para bailar, escuchar música en vivo y compartir con amigos hasta la madrugada.

MA