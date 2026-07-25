Un joven escapó de la Policía en una moto robada y su padre la entregó minutos después

Un joven que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente escapó de un control policial este viernes por la tarde en Trelew y se refugió en una vivienda. Minutos después, su padre entregó voluntariamente el rodado a los efectivos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda realizaba patrullajes preventivos en el barrio 290 Viviendas y detectó una motocicleta sin dominio visible, conducida por un menor de edad.

Al intentar identificarlo, el conductor no acató la orden de detención y huyó hasta ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Eva Perón, en el barrio 44 Viviendas.

Poco después, el padre del adolescente salió del domicilio y manifestó que, en caso de existir algún requerimiento sobre el vehículo, procedería a entregarlo de manera voluntaria. Acto seguido, sacó la motocicleta hacia la vereda.

Tras la verificación de los números de cuadro y motor, realizada junto a personal de la División Sustracción de Automotores, se constató que el motovehículo registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

Imagen e información: El Chubut

MA