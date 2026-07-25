-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trelew
25 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Un joven escapó de la Policía en una moto robada y su padre la entregó minutos después

El joven había escapado de un control e ingresado a una vivienda. Poco después, el padre entregó voluntariamente el rodado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un joven que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente escapó de un control policial este viernes por la tarde en Trelew y se refugió en una vivienda. Minutos después, su padre entregó voluntariamente el rodado a los efectivos.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda realizaba patrullajes preventivos en el barrio 290 Viviendas y detectó una motocicleta sin dominio visible, conducida por un menor de edad.

 

Al intentar identificarlo, el conductor no acató la orden de detención y huyó hasta ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Eva Perón, en el barrio 44 Viviendas.

 

Poco después, el padre del adolescente salió del domicilio y manifestó que, en caso de existir algún requerimiento sobre el vehículo, procedería a entregarlo de manera voluntaria. Acto seguido, sacó la motocicleta hacia la vereda.

 

Tras la verificación de los números de cuadro y motor, realizada junto a personal de la División Sustracción de Automotores, se constató que el motovehículo registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto.

 

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

 

 

Imagen e información: El Chubut 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Quiénes tendrán feriado el próximo martes en Chubut y qué servicios se verán afectados?
2
 Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de su hijo, quedaron varados y todo terminó en escándalo
3
 Estaba embarazada de 8 meses, la encontraron muerta pero la beba no estaba en la panza
4
 Jesus Sergio Abel Aguerre QEPD
5
 ¿Dónde salir a bailar este sábado en Esquel? Tres propuestas para festejar el Día del Amigo
1
 ¿De qué se alimentan los pumas en la Patagonia? Un estudio reveló sorprendentes diferencias entre regiones
2
 El domingo llega con alerta amarilla por nevadas en gran parte de Chubut
3
 Un joven escapó de la Policía en una moto robada y su padre la entregó minutos después
4
 El Gobierno enviará a la Legislatura un programa para impulsar el desarrollo de proveedores locales
5
 Esquel: El municipio realizó trabajos de mantenimiento en los jardines maternales para garantizar el inicio de clases
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -