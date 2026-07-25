Bomberos sofocaron un incendio en el Callejón de Godos

En la noche de este sábado, un incendio movilizó a los servicios de emergencia hacia el conocido Callejón de Godos, sobre la Ruta 259.

Según confirmaron fuentes del cuartel de Bomberos Voluntarios a Red43, el aviso de la emergencia ingresó a las 20:16 horas. Al llegar al lugar, el personal trabajó intensamente para sofocar las llamas, que tuvieron un desarrollo considerable.

En el operativo también prestó colaboración efectivo de la Policía de la provincia para el resguardo de la zona.

Actualmente, las dotaciones ya lograron controlar el fuego y se encuentran abocadas exclusivamente a las tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para evitar que el viento o los brasas reaviven las llamas. Por el momento no se han determinado las causas que originaron el siniestro ni el total de la superficie o bienes afectados.

MA