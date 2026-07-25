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25 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: El municipio realizó trabajos de mantenimiento en los jardines maternales para garantizar el inicio de clases

Los trabajos incluyeron mejoras en luminarias, instalaciones de gas y agua, limpieza de tanques y equipos de calefacción, además de tareas de pintura en distintos espacios.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta recorrió el Jardín Maternal Municipal del barrio Estación para supervisar los trabajos de mantenimiento y puesta en valor que se ejecutan de cara al inicio del ciclo de actividades previsto para el próximo lunes.

 

Las tareas también se desarrollan en el resto de los jardines maternales municipales con el objetivo de garantizar espacios seguros, confortables y en óptimas condiciones para recibir a los niños.

 

La coordinadora de Primera Infancia, Rosana Ledesma, explicó que las intervenciones priorizaron los servicios esenciales y las mejoras necesarias para el funcionamiento diario de las instituciones.

 

"En el barrio Estación se están haciendo bastantes arreglos. Primero que nada, en todos los jardines se priorizó las luminarias, gas y agua; limpieza de tanques, limpieza de todos los caloramas y poner todas las luces que den más iluminación a las salas, que era algo que nos quedaba pendiente", señaló.

 

Además, indicó que también se avanzó con trabajos de pintura en los espacios que más lo requerían y que las mejoras continuarán durante las próximas semanas.

 

"Se pintaron salas que teníamos que priorizar; ahora el intendente también dijo que pintemos con sintético las partes de abajo, así que también vamos a continuar con eso", expresó.

 

Ledesma destacó que las tareas avanzan según lo previsto y aseguró que los establecimientos estarán preparados para recibir a las familias.

 

"Para empezar el lunes las clases ya está todo casi en condiciones para que empecemos con todo", afirmó.

 

 

MA

 

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