Siempre un paso adelante, la competencia de Aguas Abiertas de Lago Puelo será difundida en la FIT

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Ya es un éxito en sí mismo. Pasó en marzo de este año y volverá a pasar en marzo del año que viene. Para Lago Puelo la prueba de Aguas Abiertas es una manera de difundir un lugar encantador y mostrar, además, que sus organizadores pueden llevar a cabo una competencia de sumo nivel, de mucha excelencia, de nivel internacional.

Claro que para llegar a un público extranjero siempre es buena la difusión en todo sentido. Es cierto que las redes sociales es un excelente canal, a un bajo costo, para difundir distintas actividades.

Pero estar cara a cara con las empresas de turismo, con las agencias de viajes, con el visitante que se acerca a la Feria Internacional de Turismo es dar un paso adelante.

Lo que sucederá este domingo en La Rural de Buenos Aires es poner en valor una competencia que suma cada vez más adeptos y mostrar un lugar que es de película.

Este domingo, a las 20 horas, en el Auditorio Ceibo de La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) los coordinadores de Aguas Abiertas Lago Puelo contarán la experiencia de esta competencia que ya tiene fecha para el 2026.

Sin dudas una increíble ventana para la llegada del turismo a la Comarca Andina. Como lo decimos siempre, “el deporte terminará salvando al Mundo”.

Señalemos que la próxima edición de la competencia de Aguas Abiertas se llevará a cabo durante el fin de semana del 5 al 7 de marzo, en las aguas de Lago Puelo donde se llevarán a cabo distintas competencias que van de los 21km de nado (en a primera jornada) pasando por una clínica de Aguas Abiertas para el día 6 de marzo, en tanto al día siguiente tendrán lugar las competencias de 400 metros, 1.5 km, 3,8 km y 10,8 km.

Recordemos que, en la pasada edición, quien estuvo a cargo de la clínica ha sido la multiganadora internacional Cecilia Biagioli, una referente de la natación, una gran referente en la competencias de aguas abiertas.

Desde Aguas Abiertas Lago Puelo informaron que en los próximos días estarán abiertas las inscripciones para esta increíble prueba.